Hatay'da depremlerde az hasar alan kilisede geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde az hasar alan kilise Noel için hazırlandı. Kilisenin dışı ışıklarla süslenirken, içinde ağaç ve duvar süslemeleri yapıldı.

Kilisede depremden sonraki ilk etkinlikte çocuklardan oluşan koro ilahi dinletisi sundu. Etkinlikte Noel Baba kostümlü bir kişi, çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıttı.

İskenderun Ortodoks Cemaat Vakfı Başkanı Can Teymur, gazetecilere, tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen kilisenin yeni yıla hazırlandığını söyledi.

​​​​​​​Yarın da Noel'i kutlayacaklarını ifade eden Teymur, "Depremden dolayı kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bu bayramın tüm insanlığa, tüm insanlığın mutluluğuna barışına, kardeşliğine özellikle savaş içinde olan bölgelerdeki bütün insanlarımıza huzur sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Katılımcılardan Nikol Katar etkinliğin düzenlenmesinden mutlu olduğunu, Danyel Ayper de etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.