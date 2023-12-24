Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Güzelburç Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

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