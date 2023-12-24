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        Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:36
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        Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Güzelburç Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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