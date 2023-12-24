GÜNCELLEME - Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güzelburç Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Hasar oluşan işletmede soğutma çalışmaları sürüyor.

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