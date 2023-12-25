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        Türk Kızılaydan konteynerde eğitim gören depremzede öğrencilere ikram

        Türk Kızılay tarafından, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner okullarda eğitim gören depremzede öğrencilere şeker ve çikolata dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:47
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        Türk Kızılaydan konteynerde eğitim gören depremzede öğrencilere ikram
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        Türk Kızılay tarafından, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner okullarda eğitim gören depremzede öğrencilere şeker ve çikolata dağıtıldı.

        Türk Kızılay İskenderun Şubesi üyeleri, 6 Şubat'taki depremlerden sonra eğitimlerini İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki konteynerde sürdüren ilk ve ortaokul öğrencilerini ziyaret etti.

        Üyeler burada çocuklara, içerisinde şeker ve çikolataların bulunduğu paketler verdi.

        Türk Kızılay İskenderun Şube Müdürü Seden İlhan, depremlerden etkilenen çocukları mutlu etmek için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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