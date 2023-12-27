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        Hatay'da şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:01
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        Hatay'da şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Çay Mahallesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganlarıyla Atatürk Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

        Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okundu etkinlikte, şehitler için dua edildi.

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