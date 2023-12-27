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        Hatay'da şehit askerler için yürüyüş düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle "Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 20:39 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:45
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        Hatay'da şehit askerler için yürüyüş düzenlendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle "Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Sanayi Mahallesi'nde bir araya geldi.

        Yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, Atatürk Parkı'na yürüdü.

        Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen duayla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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