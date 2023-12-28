Dörtyol'da minibüs garajı yapımına başlandı
Dörtyol ilçesinde, minibüs garajı yapımına başlandı.
Dörtyol ilçesinde, minibüs garajı yapımına başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Numune Evler Mahallesi'nde, 4 bin metrekare açık ve 200 metrekare kapalı olarak planlanan garajın yapımına başlandığı belirtildi.
Garajın hizmete girmesiyle işletmelerin daha iyi koşullarda hizmet vereceği ve ilçe merkezindeki trafiğin rahatlayacağı ifade edildi.
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