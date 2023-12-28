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        Hatay'da öğrencilerin diktiği kıyafetler ve kuklalar depremzede çocuklara dağıtıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde lise öğrencileri tarafından hazırlanan kıyafetler ve kuklalar, konteyner okulda eğitim gören depremzede öğrencilere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:26
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        Hatay'da öğrencilerin diktiği kıyafetler ve kuklalar depremzede çocuklara dağıtıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde lise öğrencileri tarafından hazırlanan kıyafetler ve kuklalar, konteyner okulda eğitim gören depremzede öğrencilere dağıtıldı.

        İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım teknolojileri bölümü öğrencileri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve konteyner okullarda eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri için giysi ve kuklalar dikti.

        İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde konuşlandırılan konteyner okullara gönderilen kıyafet ve kuklalar, 80 öğrenciye dağıtıldı.

        İskenderun Koordinatör Kaymakam Ceyhun Denli, burada yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz da kıyafet ve kuklaların öğrencilere yeni yıl hediyesi olduğunu kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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