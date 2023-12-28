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        Hatay'da yıkım çalışmaları sırasında 2 bina tedbiren boşaltıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında 2 bina tedbiren tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:44 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:51
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        Hatay'da yıkım çalışmaları sırasında 2 bina tedbiren boşaltıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında 2 bina tedbiren tahliye edildi.

        Çay Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında, yakınındaki ağır hasarlı bina zarar gördü.

        Bunun üzerine, burada yer alan 5 katlı 2 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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