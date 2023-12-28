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        Hatay'da "88. Büyük Atatürk Koşusu" yapıldı

        Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde 88. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:41 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:05
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        Hatay'da "88. Büyük Atatürk Koşusu" yapıldı
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        Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde 88. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuda 120 sporcu, Atatürk Bulvarı üzerindeki etapta mücadele etti.

        Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, burada yaptığı konuşmada Hatay genelinde 6 ilçede koşu yarışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Katılımcılara teşekkür eden Gündel, "Koşu bu hafta içerisinde Türkiye'de bütün illerimizde ve ilçelerimizde yapıldı. Biz de İskenderun ilçemiz olarak bu faaliyeti yoğun bir katılımla gençlerimizle geçirdik. Bütün yaptığımız faaliyetlerin bu şekilde olmasını her zaman temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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