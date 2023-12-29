ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:HatayMerkez

Hakemler: Özlem Yalman, Burak Aktaş, Safa Halit Çakır

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 12, Öykü Canlıel 2, Sena Işık, Betül Kutlu 2, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 3, Elanur Demir 7, Şara Baş 4, Pardee 10

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 4, Kiss 17, Melis Gülcan 4, Cornelius 11, Derin Yaya 15, Sinem Ataş 14, Meltem Avcı 12, Elanur Menteş

1. Periyot: 7-24

Devre: 19-38

3. Periyot: 35-55

HATAY

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