Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Özlem Yalman, Burak Aktaş, Safa Halit Çakır

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 12, Öykü Canlıel 2, Sena Işık, Betül Kutlu 2, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 3, Elanur Demir 7, Şara Baş 4, Pardee 10

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 4, Kiss 17, Melis Gülcan 4, Cornelius 11, Derin Yaya 15, Sinem Ataş 14, Meltem Avcı 12, Elanur Menteş

        1. Periyot: 7-24

        Devre: 19-38

        3. Periyot: 35-55

        HATAY

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik yıl
        Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik yıl

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı Hatay'da (2)
        Bakan Yumaklı Hatay'da (2)
        Bakan Yumaklı Hatay'da
        Bakan Yumaklı Hatay'da
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da konuştu:
        Hatay'da yılbaşı öncesi "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        Hatay'da yılbaşı öncesi "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        İskenderun'da çocuk şenliği düzenlendi
        İskenderun'da çocuk şenliği düzenlendi
        Hatay'daki bağış depolarından depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanıy...
        Hatay'daki bağış depolarından depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanıy...