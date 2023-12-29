Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki

        Hatay'da şehit ve gazi dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 20:21 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da şehit ve gazi dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

        Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen katılımcılar şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Türk Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilcisi Neşet Turhan, gazetecilere, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği hain saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

        Saldırılar sonucu 12 Mehmetçiğin şehadet şerbetini içtiğini belirten Turhan, şunları kaydetti:

        "Bir vatan, 12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş ve 12 yiğit, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok noktada ülkemiz, bayrağımız ve Türk milletinin huzur ve güven içerisinde yaşaması için canlarını, göz kırpmadan hiçe sayarak her türlü zor şartlarda görev yapan silah arkadaşlarımız, vatan size minnettardır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hatay'da sektör paydaşlarıyla bir araya geld...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hatay'da sektör paydaşlarıyla bir araya geld...
        Bakan Yumaklı, Hatay'daki Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalının inşaatı...
        Bakan Yumaklı, Hatay'daki Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalının inşaatı...
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Bakan Yumaklı Hatay'da (2)
        Bakan Yumaklı Hatay'da (2)
        Bakan Yumaklı Hatay'da
        Bakan Yumaklı Hatay'da
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da konuştu: