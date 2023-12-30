Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi yapıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi yapıldı.

Türk Pediatri Kurumunun katkılarıyla düzenlenen etkinlik, hastanenin çocuk servisinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, palyaço kostümü giyen "Bir Tebessüm Bin Mutluluk" gönüllüleri ile "Mavi Kelebekler" öğrenci topluluğu, çocuklarla müzik eşliğinde dans etti.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, hastanede tedavi gören çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için bu programı düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğin çocuklara moral olduğunu anlatan El, "Amacımız çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmekti. Hastanemizde yatan 28 çocuğumuz bulunmaktadır. Çocuk servisimizde görevli doktor ve hemşirelerimiz ile palyaço kostümleri giyen bir grup gönüllülerimiz çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşattı." dedi.

HMKÜ Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.