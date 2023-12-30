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        Hatay'da Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 20:45 Güncelleme: 30.12.2023 - 20:50
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        Hatay'da Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Güzelburç mevkisinde, otlattığı büyükbaş hayvanının Asi Nehri'ne düştüğünü fark eden bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla hayvanı nehirden çıkardı.

        Durumunun iyi olduğu anlaşılan hayvan, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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