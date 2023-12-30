Hatay'da Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Güzelburç mevkisinde, otlattığı büyükbaş hayvanının Asi Nehri'ne düştüğünü fark eden bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla hayvanı nehirden çıkardı.

Durumunun iyi olduğu anlaşılan hayvan, sahibine teslim edildi.

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