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        Hatay'da yatsı namazında şehitler için dua edildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yatsı namazı sonrası, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 21:51 Güncelleme: 30.12.2023 - 22:02
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        Hatay'da yatsı namazında şehitler için dua edildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yatsı namazı sonrası, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için dua edildi.

        Alperen Ocakları üyeleri ve bazı vatandaşlar, yatsı namazında Mehmet Kaptan Paşa Camisi'nde bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.

        Namaz sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

        Programa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile Alperen Ocakları İl Başkanı Muhammet Bıkmış da katıldı.

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