Hatay'da Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü kutlandı.

AGD Hatay Şubesi tarafından İskenderun Belediye Kültür Sarayı’nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte ilahiler, şiirler ve dualar okundu, Kudüs'ü anlatan sinevizyon gösterisi izletildi. Ardından Siyer'i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

AGD Hatay Şubesi Başkanı Serkan Bulut, burada yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethi kadar Kudüs'ün de fethinin önemine dikkati çekti.

Bulut, şunları kaydetti:

"Depremde ve öncesinde pandemide kaybettiğimiz tüm kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Yaklaşık 3 aydır devam eden siyonist İsrail zulmünden ötürü Gazze'deki hadisede, her gün televizyonda haberlerde görüyoruz. Rabbim orada gayret eden tüm kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun."