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        İskenderun Kaymakamı Demiryürek'ten güvenlik güçlerine ziyaret

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ve İtfaiye ekiplerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:47 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:54
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        İskenderun Kaymakamı Demiryürek'ten güvenlik güçlerine ziyaret
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        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ve İtfaiye ekiplerini ziyaret etti.

        Demiryürek, Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisinde yaşamlarını sürdüren depremzedeleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

        Demiryürek, yılbaşında görevlerini sürdüren güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleriyle de bir araya geldi.

        Programa İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım katıldı.

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        Galeri

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