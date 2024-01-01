Hatay'da sabah namazında şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sabah namazı öncesinde, şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezlerince, Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde "Gençler sabah namazında buluşuyor" sloganıyla program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Sabah namazının kılınması sonrasında vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

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