Hatay'da SPA merkezi ve masaj salonlarında denetim yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetimlerde 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik 4 iş yerinde denetim yaptı.

Denetimde, 8'i yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklulardan 3'ü işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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