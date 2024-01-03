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        Hatay'da balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 02:05 Güncelleme: 03.01.2024 - 02:10
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        Hatay'da balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, M.A. denizden tuttuğu balığı evine götürüp ailesiyle akşam yemeğinde yedi.

        Zehirlenme belirtilerini fark eden M.A, eşi S.A, kızı D.G, damadı S.G, gelini Y.A. ile torunları G.G ve A.A'nın da rahatsızlandığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlendiği tespit edildi.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından zehirlenen 7 kişi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

        M.A'nın oğlu Doğan A, gazetecilere "Babam bizimkileri yemeğe davet etmişti. Babam bugün şansına balon balığı yakalamış, balık da zehirli olduğu için fenalaştılar." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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