İskenderun'da aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hurda toplayan işletmeleri denetledi.

Denetimdeki sorgusunda hırsızlık suçundan arandığı belirlenen E.Ö. gözaltına alındı.

Ekipler, eksiklik tespit edilen 18 işletme hakkında işlem yaptı.

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