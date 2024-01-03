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        İskenderun'da aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:40
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        İskenderun'da aranan hırsızlık zanlısı yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hurda toplayan işletmeleri denetledi.

        Denetimdeki sorgusunda hırsızlık suçundan arandığı belirlenen E.Ö. gözaltına alındı.

        Ekipler, eksiklik tespit edilen 18 işletme hakkında işlem yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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