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        Dörtyol'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla masa tenisi turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:39
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        Dörtyol'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla masa tenisi turnuvası yapıldı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde tenis turnuvası düzenlendi.

        Turnuvaya katılan sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti.

        Dereceye giren katılımcılara ödülleri, 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek törende verilecek.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan, Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü farklı branşlardaki müsabakalarla kutladıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri

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