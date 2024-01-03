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        Başarılı öğrencilerden Hatay Valisi Masatlı'ya ziyaret

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Riders Robotik Ligi Dünya Kupası'nda 3'üncü olan Dörtyol Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:49
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        Başarılı öğrencilerden Hatay Valisi Masatlı'ya ziyaret
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Riders Robotik Ligi Dünya Kupası'nda 3'üncü olan Dörtyol Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

        Masatlı, 23 ülkeden 24 okulun katılımıyla çevrim içi yapılan yarışmada derece alan öğrencileri tebrik etti.

        Vali Masatlı, 7 gün süren yarışmada dereceye giren Ahmet Furkan Selimli, Furkan Tayyar Çetin ve Ömer Ziya Ulusoy'u kutlayarak başarılarının devamını diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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