Hatay'da otobüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 AAB 427 plakalı otobüs ile 31 KYJ 16 plakalı otomobil, Antakya - İskenderun kara yolu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı otobüs kamerasına yansıdı.

Görüntüde, sağ şeritten sol şeride doğru kavşağa girmeye çalışan otomobile otobüsün çarpma anı yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.