Dörtyol'da güreş müsabakası düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla güreş müsabakası düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen güreşlere, yıldızlar ve gençler kategorisinde 200 sporcu katıldı.

Turnuvaya katılan sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti.

Dereceye giren katılımcılara ödülleri, 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek törende verilecek.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan, Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü farklı branşlardaki müsabakalarla kutladıklarını söyledi.

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