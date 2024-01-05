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        İskenderun'da sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak ve lodos nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 19:58 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:09
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        İskenderun'da sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak ve lodos nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da öğle saatlerinde başlayan lodos ve sağanak gün içinde etkisini arttırdı.

        Rögarların taşması sonucu Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

        Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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