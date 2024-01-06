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        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Pavel Kuklinski'yi transfer etti

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:24 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:24
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        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Pavel Kuklinski'yi transfer etti
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız Pavel Kuklinski ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Pavel Kuklinski." ifadeleri kullanıldı.

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