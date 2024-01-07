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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 21:59 Güncelleme: 07.01.2024 - 21:59
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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        S.C. idaresindeki 01 ADG 922 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda S.A. idaresindeki 80 ACB 192 plakalı otomobille çarpıştı.

        Ardından S.C. idaresindeki otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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