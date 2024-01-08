Hatay'da depremde yıkılması sonucu 5 kişinin öldüğü binanın sorumlularına dava Hatay'da, 6 Şubat'taki ilk depremde 9 katlı İnci Apartmanı'nın yıkılması sonucu 5 kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 6'sı tutuklu, biri firari 7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat'taki ilk depremde 9 katlı İnci Apartmanı'nın yıkılması sonucu 5 kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 6'sı tutuklu, biri firari 7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Ali Gaffar Okan Caddesi'ndeki 9 katlı apartmanın, depremde yıkılması ve 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar müteahhit G.D, kontrol elemanı A.Ş.Y, statik proje müellifi D.H.K, proje ve uygulama denetçisi N.T, yapı denetim firması yetkilisi R.A, şantiye şefi S.D. ve firari müteahhit A.D. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki beyanlarına göre soruşturmaya konu İnci Apartmanı'nın saat 04.17'de meydana gelen ilk depremde, kısa sürede yıkıldığı belirtildi.

Binanın zemin katında bulunan iş yerinde "kolon kesildiği" iddialarının bulunduğunu ancak bilirkişi raporlarında bu işlemin tespit edilemediği ifade edilen iddianamede, sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptıkları anlatıldı.

Statik proje içeriğinin yeterli uyumu göstermediği, kolon boyutlarının ve kolon donatı alanlarının da yetersizliğine dikkat çekilen raporla ilgili detayların bulunduğu iddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Binanın mimari projedeki kat yükseklikleriyle statik projedeki kat yüksekliklerinin uyuşmadığı, projenin kalıp planları incelendiğinde ise bazı bölgelerde kolonların kirişlerle bağlanmadığı ve depreme dayanıklı yapı tasarımı açısından aks sürekliliğinin sağlanmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca binanın inşası sırasında, proje aşamasında statik proje içeriği uyumu bulunmamıştır. Malzeme kalitesi yetersizliği vardır. İş bitim aşamasında ise proje ile uygulama arasında farklılık bulunduğu tespitleriyle söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) esaslarına yeterince uyulmadığı tespit edilmiştir."

İddianamede, binanın depremde yıkılmasına ilişkin belediye yapı birim sorumluları ve ilgili diğer görevliler hakkında da soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.