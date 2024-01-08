Hatay'da 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'da "birden fazla kişi ile yağma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'da "birden fazla kişi ile yağma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi ile yağma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ördekler Suç Örgütü'nün elebaşı "hoca" lakaplı M.Ö'nün merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde saklandığı adresi tespit etti.
Eski boksör de olduğu belirtilen M.Ö, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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