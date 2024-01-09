Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıt Alanı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, İskenderun Halk Eğitim Merkezinin mehteran takımı konser verdi, öğrenciler şiir seslendirdi.

Halk oyunları ekiplerinin gösteriyle devam eden programda çeşitli turnuvalarda başarılı olan sporculara ödül verildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren Özkol ve vatandaşlar katıldı.

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