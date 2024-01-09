Hatay'da tırın çarptığı pikaptaki 4 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla çarpışan pikaptaki 4 kişi yaralandı.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 DZ 140 plakalı pikaba çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pikapta yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.