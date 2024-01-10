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        Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı

        Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:39
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        Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı
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        Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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