Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı
Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı
Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı
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