İskenderun'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren gazeteciler için anma programı düzenlendi.

Hatay Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hatay Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Köybaşı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutladıklarını belirterek, depremde hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Programa cemiyet üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.