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        İskenderun'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren gazeteciler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:03 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:12
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        İskenderun'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren gazeteciler için anma programı düzenlendi.

        Hatay Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Hatay Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Köybaşı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutladıklarını belirterek, depremde hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

        Programa cemiyet üyeleri ve gazeteciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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