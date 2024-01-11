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        İskenderun'da "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, DenizTemiz Derneğince (TURMEPA) "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:28
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        İskenderun'da "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, DenizTemiz Derneğince (TURMEPA) "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Hanife Uysal Ortaokulu'ndaki sınıfın açılışı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Demiryürek, atölyelerin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da dernek olarak çocukların geleceğine ışık olmak, yollarını açmak için Geleceği Kodluyoruz H2O Projesine önem verdiklerini söyledi.

        Kaptanoğlu, proje kapsamında İskenderun'da 37 okulda 5'inci ve 6'ncı sınıf 2 bin 220 öğrenciye ve 148 öğretmene ulaşarak eğitim ve farkındalık çalışmaları yapacaklarını belirtti.

        Hanife Uysal Ortaokulu Müdürü Yılmaz Yumuşak ise projenin sürdürülebilir olması ve yaygınlaştırılması konusunda tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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