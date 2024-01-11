Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da okullar arası yüzme seçmeleri yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde okullar arası yıldızlar kız ve erkek yüzme seçmeleri gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 18:54 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da okullar arası yüzme seçmeleri yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde okullar arası yıldızlar kız ve erkek yüzme seçmeleri gerçekleşti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde İskenderun Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen seçmelere 17 okuldan 102 sporcu katıldı.

        Yarışma sonunda derece giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, yaptığı konuşmada, seçmelerde başarılı olan sporcuların mart ayında gerçekleşecek bölge turnuvasına katılacağını söyledi.

        İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da sporculara başarılar dileyerek, seçmelerin ilçede yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cimbom, Sivasspor deplasmanında takıldı!
        Cimbom, Sivasspor deplasmanında takıldı!
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Hatay'da 14 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 14 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        İskenderun'da "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı
        İskenderun'da "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı
        Hatayspor´da Pendik mesaisi başladı
        Hatayspor´da Pendik mesaisi başladı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Hataylı depremzede kentteki dayanışmaya katkı için mobil uygulama geliştird...
        Hataylı depremzede kentteki dayanışmaya katkı için mobil uygulama geliştird...
        Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
        Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem