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        Hatay'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:32 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:40
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        Hatay'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde farklı zamanlarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin İ.S, M.K, İ.E. ve E.B. olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri saklandıkları evlerde yakaladı.

        Operasyonda yapılan aramalarda, 1 televizyon, 2 hoparlör ve ses sistemi ele geçirildi.

        Şüphelilerden M.K'nin hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay kesilmiş cezası olduğu ve E.B'nin ise suç eşyasını satın alma suçundan 3 bin 800 TL para cezası olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.E, M.K. ile E.B. tutuklanarak ceza evine gönderildi. İ.S'nin ise emniyetteki işlemi devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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