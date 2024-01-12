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        İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı, gazetecilerle buluştu

        İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:13
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        İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı, gazetecilerle buluştu
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        İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, gazetecilerle bir araya geldi.

        Tosyalı, İskenderun Belediyesi 3 Nolu Tesis'te düzenlenen programda, kamusal bir görevi yerine getiren gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Belediye başkanı olarak 58 aydır görevde olduğunu belirten Tosyalı, göreve geldikleri günden bu yana ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri

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