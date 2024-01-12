İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı, gazetecilerle buluştu
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, gazetecilerle bir araya geldi.
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, gazetecilerle bir araya geldi.
Tosyalı, İskenderun Belediyesi 3 Nolu Tesis'te düzenlenen programda, kamusal bir görevi yerine getiren gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Belediye başkanı olarak 58 aydır görevde olduğunu belirten Tosyalı, göreve geldikleri günden bu yana ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.
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