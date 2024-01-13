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        Depremde hasar gören antika eşyaları için evinin çatısına kulübe yaptırdı

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cila, lise yıllarında biriktirmeye başladığı çok sayıda eski eşyanın muhafazası için evinin çatısında kulübe yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:05
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        Depremde hasar gören antika eşyaları için evinin çatısına kulübe yaptırdı
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cila, lise yıllarında biriktirmeye başladığı çok sayıda eski eşyanın muhafazası için evinin çatısında kulübe yaptırdı.

        Bir şirkette vinç operatörü olarak çalışan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Cila, 23 yıldan bu yana aralarında 1926'dan kalma gramofon da bulunan çok sayıda plak, tarım aleti ve süs eşyası topladı.

        Cila'nın yıllar içerisinde topladığı eski eşyalardan bazıları Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü. Sağlam kalan eski eşyaları evinin çatısındaki kulübede muhafaza eden Cila, çocuklarıyla günlerinin çoğunu burada geçiriyor.

        Cila, AA muhabirine, 15 yaşında bir plak aldıktan sonra eski eşyalara ilgisinin başladığını ve gün geçtikçe daha da arttığını anlatarak, zaman içerisinde eski bir gramofon da edindiğini belirtti.

        Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan akrabaları ve arkadaşlarının da desteğiyle eski eşyaları topladığını aktaran Cila, koleksiyonunda eski tarım aletlerinden kilimlere kadar çok fazla parça bulunduğunu dile getirdi.

        Cila, 6 Şubat depremlerinde evinin odasında sakladığı bazı taş plaklarının kırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Sağlam olanları da evimin damına çıkararak orada onları muhafaza edebileceğim bir kulübe yaptım. Gören arkadaşlarım çok etkileniyor. Gün içinde işim olmadığı müddetçe çocuklarımı da alıp buraya gelirim. Burada çocuklarıma taş plaklardan eski şarkılar dinletirim. Böylece çocuklarıma da antika sevgisini aşılamış oluyorum."

        Koleksiyonunu genişletmek istediğini anlatan Cila, en büyük hayalinin ise bugüne kadar biriktirdiği eski eşyaların yer aldığı bir kafe açmak olduğunu kaydetti.

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