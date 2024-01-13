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        Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gjorgi Gjorgiev ile anlaştı

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, 31 yaşındaki pasör Gjorgi Gjorgiev'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:16
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        Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gjorgi Gjorgiev ile anlaştı
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, 31 yaşındaki pasör Gjorgi Gjorgiev'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl takımımızın formasını giyen Makedonyalı pasör Gjorgi Gjorgiev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Gjorgi." ifadeleri kullanıldı.

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