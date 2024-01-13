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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:19
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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

        Bazı araçların yollarda mahsur kaldığı görülürken, belediye ekipleri su birikintileri oluşan yerlerde çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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