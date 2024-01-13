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        Hatay'da istinat duvarı çöken 5 katlı bina tahliye edildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak nedeniyle istinat duvarı çöken 5 katlı bina boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:50 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:50
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        Hatay'da istinat duvarı çöken 5 katlı bina tahliye edildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak nedeniyle istinat duvarı çöken 5 katlı bina boşaltıldı.

        İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde etkisini artırdı.

        Sağanak nedeniyle İsmet İnönü Mahallesi'nde istinat duvarı çöken 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Rögarların taşması sonucu Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

        Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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