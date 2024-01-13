Hatay'da istinat duvarı çöken 5 katlı bina tahliye edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak nedeniyle istinat duvarı çöken 5 katlı bina boşaltıldı.

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle İsmet İnönü Mahallesi'nde istinat duvarı çöken 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Rögarların taşması sonucu Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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