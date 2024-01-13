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        Hatay'da hasarlı kafede çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremlerde hasar gören kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 21:51 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:56
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        Hatay'da hasarlı kafede çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremlerde hasar gören kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Zenginler Mahallesi'nde bulunan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan iki katlı kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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