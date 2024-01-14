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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:17 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:28
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Benhür İrcel, Mustafa Çeltiker

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 23, Sena Işık 12, Betül Kutlu 15, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 14

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Sudenur Akarpa 5, Sevgi Uzun 6, Duygu Özen 1, Selin Rachel Gül 6, İdil Saçalır 16, Alperi Onar 3, Anderson 6, Milic 28, Tilbe Şenyürek 30, Ayşe Yılmaz 2, Laksa 23

        1. Periyot: 12-34

        Devre: 26-70

        3. Periyot: 48-96

        HATAY

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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