ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:HatayMerkez

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Benhür İrcel, Mustafa Çeltiker

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 23, Sena Işık 12, Betül Kutlu 15, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 14

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sudenur Akarpa 5, Sevgi Uzun 6, Duygu Özen 1, Selin Rachel Gül 6, İdil Saçalır 16, Alperi Onar 3, Anderson 6, Milic 28, Tilbe Şenyürek 30, Ayşe Yılmaz 2, Laksa 23

1. Periyot: 12-34

Devre: 26-70

3. Periyot: 48-96

HATAY

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