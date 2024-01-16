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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:10
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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

        Bazı araçlar da su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kaldı.

        Belediye ekiplerinin su birikintileri oluşan alanlardaki çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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