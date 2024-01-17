Hatay'da depremde hasar alan camiye çelik konstrüksiyonlu minare yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremlerde minaresi ağır hasar alan camiye çelik konstrüksiyonlu yeni minare yapıldı.

Düğünyurdu Mahallesi Camisi'nin minaresi 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı.

Mahalleli ve hayırseverlerin katkısıyla camiye çelik konstrüksiyonlu yeni minare yapıldı.

Cami imamı Ali Sungur, minarenin yapımında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.