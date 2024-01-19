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        Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:26
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        Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamında 15-19 Ocak tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 90 uyuşturucu hap, 65 gram kubar esrar, 29 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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