Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamında 15-19 Ocak tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 90 uyuşturucu hap, 65 gram kubar esrar, 29 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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