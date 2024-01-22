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        Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:56 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:58
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        Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, İskenderun Otogarında yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Dolmuş şoförü S.T, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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