Hatay'da firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 12 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Y.K'nin Haraparası Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.