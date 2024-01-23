Hatay'da firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 12 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 12 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla Y.K'nin Haraparası Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.