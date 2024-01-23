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        Hatay'da otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 19:34 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:40
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        Hatay'da otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir otomobilin çalınması ve 3 aracın lastiklerinin patlatılmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler hırsızlık zanlısı F.T. ile araçların lastiklerini patlatan M.G'yi saklandıkları adreslerde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.G. ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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